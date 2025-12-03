3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Serve una reazione sul campo, non col megafono a fine gara. Nelle prossime 5 almeno 10 punti”

News

Amoruso: “Serve una reazione sul campo, non col megafono a fine gara. Nelle prossime 5 almeno 10 punti”

Redazione

3 Dicembre · 18:31

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 18:32

TAG:

ACF Fiorentinaamoruso

Condividi:

di

L’ex difensore viola si è espresso sulla delicata situazione che vive la Fiorentina, che si appresta a giocare gare fondamentali

Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento che vive la Fiorentina di Vanoli: “Ormai sono tutte gare da dentro o fuori. Adesso c’è una serie di partite contro squadre sulla carta meno spaventose, poi la classifica dice che queste sono tutte squadre che corrono, o altre come Parma e Verona che faticano come noi, ma corrono tanto e combattono. Se questa squadra continuerà a voler giocare da squadra di Champions League quando non lo sei, allora i danni potrebbero anche peggiorare.

Nelle prossime cinque, la Fiorentina deve fare almeno dieci punti, e poi si ricomincia, augurandosi che il morale e la condizioni fisiche possano migliorare, e che la classifica sia meno inquietante. Questa è una squadra che già dall’anno scorso aveva pochissima personalità, con la differenza che l’anno scorso andava tutto bene. Io sento parlare di questioni tattiche ma fino a gennaio i giocatori sono questi, e col mercato puoi cambiare qualcosina. Molti moduli prevedono gli esterni e tu non li hai. Ora bisogna curare i minimi dettagli, perché sei penultimo in classifica”.

Questa è una squadra che non ci ha mai dato la sensazione di voler vincere le partite, sennò non difendi in quella maniera, le facce dei giocatori sono sempre troppo tranquille. Le colpe sono anche dell’allenatore di prima, che diceva sempre che stavano lavorando bene e ne sarebbero venuti fuori, perché dai anche alibi. Mi auguro che certi giocatori si prendano delle responsabilità, poi li vedi col megafono a fine partita, ma è tardi, serve una reazione sul campo. Serve considerare anche che abbiamo segnato 16 gol in meno rispetto all’anno scorso, oltre ai troppi subiti, di cui molti sono veramente regalati”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio