Amoruso: “La Fiorentina da un mese è tornata a fare le prestazioni e ora mette in difficoltà le squadre forti”

Le parole di Lorenzo Amoruso all’interno del prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno a pochi minuti dal fischio di inizio di Bologna Fiorentina.

Ecco l’opinione dell’ex calciatore della Fiorentina:

“Penso che il calcio abbia delle diversicazioni tra allenatori che amano cambiare e altri che cercano di portare avanti qualcosa che sono riusciti a creare con le proprie mani. Ha cambiato i 4 in difesa e ha iniziato ad ottenere prestazioni e risposte da certi giocatori. Adesso ha la possibilità di poter cambiare ma vuole tenersi al caldo quello che ha creato lui: il gruppo, la squadra che ha un’anima e sta performando. Da un mese la Fiorentina è tornata ad essere squadre e mette in difficoltà anche squadre forti. Ora hai la possibilità di cambiare la squadra con dei cambi dalla panchina con degli esterni che possono dare di più. Credo che il mercato non si fermerà, ci sarà almeno un altro arrivo se non due. Credo che Vanoli abbia molta fiducia in quelli che lavorano sul campo più dei calciatori che hanno talento e speriamo che ci porti alla salvezza.”