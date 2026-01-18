18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “La Fiorentina da un mese è tornata a fare le prestazioni e ora mette in difficoltà le squadre forti”

Radio

Amoruso: “La Fiorentina da un mese è tornata a fare le prestazioni e ora mette in difficoltà le squadre forti”

Redazione

18 Gennaio · 14:32

Aggiornamento: 18 Gennaio 2026 · 14:32

TAG:

#Fiorentinaamoruso

Condividi:

di

Il pensiero di Lorenzo Amoruso pochi minuti dopo la lettura delle formazioni ufficiali di Bologna Fiorentina nel pre-partita di Radio Bruno

Le parole di Lorenzo Amoruso all’interno del prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno a pochi minuti dal fischio di inizio di Bologna Fiorentina.
Ecco l’opinione dell’ex calciatore della Fiorentina:

Penso che il calcio abbia delle diversicazioni tra allenatori che amano cambiare e altri che cercano di portare avanti qualcosa che sono riusciti a creare con le proprie mani. Ha cambiato i 4 in difesa e ha iniziato ad ottenere prestazioni e risposte da certi giocatori. Adesso ha la possibilità di poter cambiare ma vuole tenersi al caldo quello che ha creato lui: il gruppo, la squadra che ha un’anima e sta performando. Da un mese la Fiorentina è tornata ad essere squadre e mette in difficoltà anche squadre forti. Ora hai la possibilità di cambiare la squadra con dei cambi dalla panchina con degli esterni che possono dare di più. Credo che il mercato non si fermerà, ci sarà almeno un altro arrivo se non due. Credo che Vanoli abbia molta fiducia in quelli che lavorano sul campo più dei calciatori che hanno talento e speriamo che ci porti alla salvezza.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio