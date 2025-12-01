1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Amoruso: “Mi aspetto di più da Vanoli: in queste cinque partite ti giochi la vita calcisticamente”

Le parole dell'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso sulle criticità del momento della Fiorentina dopo la sconfitta di Bergamo

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ha espresso la propria opinione sulla situazione disastrosa della Fiorentina all’interno dell’edizione serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Sui problemi della squadra:
“Da mesi dico che i calciatori stanno dando poco. Sicuramente la squadra è stata costruita male ma c’è da dire che Pioli ha voluto quella squadra senza esterni senza giocatori che sanno saltare l’uomo. Il giudizio a fine mercato era da 6,5: mancavano un centrocampista forte e almeno un esterno.
Nessuno sta rendendo, sono tutti al di sotto delle possibilità: è un periodo cosi’.
Mi aspetto qualcosa in più anche dall’allenatore: è un mese che è qua e tu devi andare in guerra, in queste cinque partite ti giochi la vita calcisticamente parlando. Lui deve sapere che certi giocatori in guerra non ci sanno andare, le partite si vincono anche con il carattere: i leader nascono, coltivano la forza e poi ne fanno un’arma”.

Sulle prestazioni di alcuni singoli:
“Su Piccoli facciamo un altro ragionamento, sbaglia però si impegna e lotta. Fagioli non fa un contrasto neanche a pagarlo. Fate vedere che la maglietta è sudata!”

