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Amoruso: “Vanoli criticato anche con l’Inter, ma partita preparata benissimo, all’Inter concesso poco”

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Amoruso: “Vanoli criticato anche con l’Inter, ma partita preparata benissimo, all’Inter concesso poco”

Redazione

24 Marzo · 22:46

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 22:46

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Secondo Amoruso dal pari con l'Inter emerge una squadra più compatta e reattiva, restano errori difensivi e scarsa comunicazione

Lorenzo Amoruso, ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana analizzando il momento della squadra viola dopo il pareggio contro l’Inter capolista.

Sulla squadra
Adesso squadra sembra più coesa, più unita: soffre insieme. La partita contro l’Inter è stata utile per evidenziare i pregi della Fiorentina. Sono emersi anche alcuni difetti, ma dopo il gol subito nei primi minuti la squadra ha reagito bene, riuscendo a esprimere un buon calcio. Ero convinto che la Fiorentina potesse offrire una grande prestazione. Le vittorie contro la Cremonese e quella in trasferta contro il Raków hanno restituito entusiasmo al gruppo. Le prossime tre partite della Fiorentina saranno decisive per il destino dei viola“.

Sulla difesa
Nonostante le critiche ricevute, per me Paolo Vanoli ha preparato molto bene la gara contro l’Inter, lasciando ai nerazzurri un possesso palla sterile e limitando le occasioni da gol. Dal punto di vista fisico, la squadra mi sembra in ottima condizione. Difesa? Ranieri e Pongračić non comunicano a sufficienza tra loro, e questo è un problema che riguarda un po’ tutta la difesa viola. Il calcio è anche contatto fisico: non è accettabile che Ranieri non percepisca la presenza di Pio Esposito. In area di rigore si marca a uomo. Anche David de Gea, a mio avviso, avrebbe potuto tentare l’uscita”.

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