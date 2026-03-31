Amoruso attacca: “Pioli non aveva capito i problemi della squadra, ha sbagliato tutto”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: “Quest’anno si è sbagliato tutto perché la squadra non aveva logica ed è stata costruita male, infatti da parlare di Champions ci siamo ritrovati ultimi senza vittorie per mesi con una situazione drammatica dove tutti avevano delle colpe perché Pioli ha sbagliato tutto col gruppo e non ha mai capito i giocatori che aveva.”

Prosegue: “Adesso bisogna pensare alla salvezza poi si vedrà, ma per il momento non ci si può spingere a fare chissà quali programmi perché non te lo puoi permettere. Sono contento solo del fatto che stiano arrivando molti giocatori italiani e questo fa bene ad un movimento in difficoltà. “