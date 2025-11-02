2 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Amoruso: “Gud oggi deve stare in campo, è una bocciatura. Non è possibile vedere una squadra moscia”

News

Amoruso: “Gud oggi deve stare in campo, è una bocciatura. Non è possibile vedere una squadra moscia”

Redazione

2 Novembre · 14:32

Aggiornamento: 2 Novembre 2025 · 14:32

TAG:

#FiorentinaamorusoGudmundsson

Condividi:

di

Le parole di Lorenzo Amoruso a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Lecce, partita fondamentale per la squadra viola

A pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Lecce, partita delicatissima per la squadra viola ha parlato Lorenzo Amoruso ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole dell’ex difensore della Fiorentina:

“Gudmundsson oggi deve stare in campo, se lo hai messo nelle partite più complicate lo devi mettere oggi, è una bocciatura. L’esperimento dei due registi non ha convinto nelle altre partite. Torna a giocare Comuzzo ma secondo me non farà il centrale, lo farà Pongracic perché è quello che da centrale ha più piede e più qualità.
Oggi deve pesare molto il fatto che Pradé non ci sia più e deve responsabilizzare i giocatori. Non è possibile vedere una squadra moscia come abbiamo visto spesso”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio