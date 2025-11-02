Amoruso: “Gud oggi deve stare in campo, è una bocciatura. Non è possibile vedere una squadra moscia”

A pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Lecce, partita delicatissima per la squadra viola ha parlato Lorenzo Amoruso ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole dell’ex difensore della Fiorentina:

“Gudmundsson oggi deve stare in campo, se lo hai messo nelle partite più complicate lo devi mettere oggi, è una bocciatura. L’esperimento dei due registi non ha convinto nelle altre partite. Torna a giocare Comuzzo ma secondo me non farà il centrale, lo farà Pongracic perché è quello che da centrale ha più piede e più qualità.

Oggi deve pesare molto il fatto che Pradé non ci sia più e deve responsabilizzare i giocatori. Non è possibile vedere una squadra moscia come abbiamo visto spesso”