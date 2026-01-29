Amoruso: “Spero che Joseph Commisso abbia imparato dal padre e da Joe Barone”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a TMW Radio, commentando il momento della Fiorentina e anche le prospettive del nuovo corso della famiglia Commisso dopo la scomparsa di Rocco. Ecco alcune sue parole: “Joseph Commisso nuovo presidente della Fiorentina? Spero abbia imparato dal padre e da Joe Barone. Per certe aziende occorre gente che non venga da altri discorsi, perché il calcio è totalmente diverso. Spero che abbia capito cosa vuol dire lavorare in un’azienda umana, dove il prodotto è il calciatore. Secondo me c’è un cambio di nome ma l’idea sarà la stessa di adesso, con l’opzione di avere un Paratici che mastica di calcio. Con lui credo arriveranno altri 2-3 elementi e cercheranno di costruire qualcosa di più stabile”.