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Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta”

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Amoruso: “Pongracic elegante, Ranieri è il muro della difesa. La strada intrapresa è quella giusta”

Redazione

20 Marzo · 15:18

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 15:18

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Le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso in seguito al passaggio del turno della Fiorentina in Conference League

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “La sensibilità di far arrivare la palla nella porta avversaria partendo da prima della metà campo non è da tutti: i piedi di Pongracic sono buoni. Cerca sempre di essere ‘bello’, anche in fase difensiva, ma non è mai cattivo. Ranieri, in questo, è il suo opposto: ieri ha salvato diverse occasioni”.

Aggiunge: “A Cremona, sul 3-0, abbiamo preso un gol dove troppa gente passeggiava e poi abbiamo subito molte azioni pericolose. Quello ti fa capire quanto ancora non siamo maturi o guariti al 100%. Dovremo lavorare molto, ma la strada intrapresa è quella buona”. 

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