Amoruso: “Basta mezze parole, Rocco spieghi chiaramente cosa vuol fare della Fiorentina”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana commentando con toni duri il momento viola:

“Due sconfitte pesantissime. Prima di tirare una riga bisogna attendere la fine della stagione, ma queste due settimane devono servire a capire che intenzioni ha davvero la società. L’Europa ormai è sfumata, era già difficile prima… Ora è il momento di decidere chi riscattare e soprattutto cosa fare con Palladino. La piazza è esplosa, e iniziare la prossima stagione con un allenatore già sotto pressione e mal sopportato rischia di essere un disastro.”

Poi l’appello alla calma e alla lucidità:

“La Fiorentina deve restare concentrata. Vietato prendere decisioni affrettate: si scelga per il meglio. Io non sono per il ‘tabula rasa’, a meno di situazioni estreme. Chi conosce l’ambiente è fondamentale, non solo tra i giocatori. Serve gente che si identifichi davvero con la realtà Fiorentina. Le rivoluzioni non sempre funzionano.”

Infine, un messaggio diretto al Presidente Rocco Commisso:

“Bisogna capire cosa vuole fare Commisso, ma deve dircelo lui, chiaramente. Voglio sentirlo adesso, senza frasi vaghe come ‘Vogliamo migliorare’. Basta con le mezze parole: ci dica esplicitamente dove vuole portare la Fiorentina.”