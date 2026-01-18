18 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:05

Amoruso duro su Sohm: “Lui è entrato come se non fosse la sua partita, atteggiamento completamente sbagliato”

Mirko Carmignani

18 Gennaio · 17:16

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare della vittoria della Fiorentina a Bologna grazie a Mandragora e Piccoli

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per commentare la vittoria della Fiorentina a Bologna: “Ci siamo abbassati troppo alla fine dopo un primo tempo sontuoso e mi aspetto di più da chi è entrato dopo tipo Sohm che è stato pessimo e non mi è piaciuto per niente perché sembrava non fosse nemmeno la sua partita, troppo molle e se qualcuno se lo vuole prendere, può andare con quest’atteggiamento perché hai bisogno di tutti con costanza e impegno. Sono tre punti pesanti che ci danno una grossa mano dopo un trittico tosto dove potevi uscirne con le ossa rotte e invece fai 5 punti.”

Prosegue: “La Fiorentina funziona bene, però non puoi rischiare di non portare una gara del genere a casa perché hai giocato molto bene in avvio e potevi fare anche il terzo con Pongracic nel secondo tempo. Loro hanno fatto poco però con poco potevano riaprirla. Stiamo recuperando punti, ma ancora non abbiamo fatto nulla e bisogna pure sperare che le altre rallentino.”

