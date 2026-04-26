Amoruso: "Senza attaccante la Fiorentina non poteva fare di più, allunghiamo sulla Cremonese e va bene così"

L'ex difensore ha giudicato il pareggio di oggi tra viola ed emiliani

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare del pareggio tra viola e Sassuolo: "Ci prendiamo il punto anche se la vittoria avrebbe chiuso i conti per la salvezza, ma va bene non abbiamo fatto male perché 4 occasioni chiare le abbiamo fatte. Purtroppo senza attaccante, si poteva fare poco. Ricordiamoci che il Sassuolo ha battuto il Como e qua non ha fatto nulla praticamente, adesso si va a Roma dove dobbiamo fare una buona partita. C'è da lavorare per prepararla al meglio, ma abbiamo una settimana per metterci in riga."

Prosegue: "Ora come ora non ci si può aspettare di più da questa squadra. In qualche altro momento della stagione avremmo perso, oggi invece qualcosa si è visto, ma dobbiamo accontentarci. Abbiamo allungato sulla Cremonese e la giornata è positiva anche perché loro ne hanno di ben peggiori."