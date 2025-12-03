Amoruso duro su Ferrari: “Le sue parole mi fanno ridere, sono un insulto. A volte è meglio stare zitti…”

Lorenzo Amoruso ha parlato delle possibile soluzioni tattiche per provare a risolvere le difficoltà della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Io ho pensato ad un 4141, utilizzato da squadre che vogliono avere maggiore solidità. Dovresti mettergli un vertice basso e due esterni che si buttino dentro, con una punta davanti come Kean, che andrebbe supportato. Adesso, fa la differenza ala testa e la voglia di correre e arrabbiarsi dei giocatori, si devono svegliare. Chi è distratto va richiamato, senza che si arrabbi”.

Sul centrocampo: “Fagioli si è autoescluso, non ha fatto un partita buona. Non si vede in fase di costruzione, dove fa solo i passaggi ovvi, ma lo stesso Sohm dovrebbe farsi una passeggiata in panchina. Credo che Vanoli gli abbia voluto dare fiducia in queste partite, ma non gli è tornata. Domenica è stato imbarazzante vedere che De Ketelaere avesse il primo uomo su di lui a dieci metri, qualcosa di inconcepibile. Non vinci i contrasti, non hai chi ti salta l’uomo, e così si va giù.

La classifica non va guardata adesso, se la guardi sei già retrocesso. Mi fa ridere quello che ha detto Ferrari sul bel rapporto trovato con i tifosi, io starei zitto. Pur di parlare si dice di tutto, mi sembra un insulto, una roba assurda. I tifosi ti stanno venendo incontro in tutti i modi, non dimentichiamoci mai dei sacrifici che fanno. Se a Sassuolo le cose dovessero andare male, cosa si fa? Si ricomincia col megafono? A volte stare zitti sarebbe la cosa più importanti sia per i giocatori che per la società, che peraltro non esiste.

Chi parla non è gente di calcio, non è mai stata in uno spogliatoio serio. Goretti ha operato in Serie C o in Serie B, ma la Serie A è un’altra cosa. Il discorso sui tifosi è un altro alibi. Perché ai tifosi che non lo conoscono va a parlare Dzeko, mentre ci sono altri giocatori che son qui da 4-5 anni? Ma veramente pensate che la tifoseria, se si continuerà ad andar male, continuerà a stare zitta? Io aprirei ai tifosi il Viola Park una volta a settimana, quale sarebbe il problema?”