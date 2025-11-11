11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:06

Amoruso critico: “Non esiste non avere esterni offensivi, bisogna tornare all’ABC e ragionare da squadra”

Redazione

11 Novembre · 22:02

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 22:06

Le parole di Lorenzo Amoruso sulla situazione della Fiorentina attualmente ultima in campionato dopo il pareggio esterno contro il Genoa

Durante l’edizione serale de Il Pentasport di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha parlato a tutto tondo della situazione difficile che si respira in casa Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex difensore viola:
“Questa sosta ti può aiutare a rendere tutti i calciatori partecipi della squadra. Con il Genoa messo il primo mattoncino, come ha detto anche lui. Adesso bisogna imparare a ragionare da squadra che deve lottare su ogni pallone, ogni secondo della partita e non da squadra che lotta per Champions o Europa League.” 

Sulle responsabilità:
Pioli avrà avuto tutte le colpe del mondo, ma io non ho visto tutta questa rabbia nei giocatori per uscire da questa situazione. Sono loro che vanno in campo. C’è bisogno che ricomincino a correre bene, non a caso. Ho visto qualche giocatore che, dopo la stagione dello scorso anno, si sentiva già un fenomeno e questo non va bene. Se erano fenomeni non giocherebbero alla Fiorentina. I giocatori ora devono lavorare con testa e cuore. Devono restare concentrati ed essere perfetti e capire che sono loro ad essersi messi in questa situazione. Bisogna tornare all’ABC, facendo lavori mirati sui singoli e di reparto.”

Sul mercato:
“Non esiste non avere esterni d’attacco. Nessuna squadra di Serie A è in questa situazione. Non puoi sperare solo in Dodo e Gosens, che sono due esterni difensivi. A gennaio dovresti spendere altri 50 milioni per fare le cose per bene.”

