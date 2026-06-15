Amoruso su Grosso: “Scelta giusta ma non mi aspetto una Fiorentina già pronta a tornare in Europa”

"C'è bisogno di un mister che dia una linea chiara a questa squadra"

Tanta Fiorentina e tanto calcio. Compreso un Mondiale che senza Italia (per la terza volta) appassiona poco. Ma Lorenzo Amoruso ha un altro appuntamento importante. Il prossimo 27 giugno convolerà a nozze con la sua Afarin Mirzaei. Emozione e attesa per il giorno del sì, per quello che ormai è diventato un fiorentino acquisito a tutti gli effetti. Nel frattempo con lui abbiamo fatto il punto della situazione sull'estate viola, ai nastri di partenza per quella che dovrà essere la stagione della rinascita. Con Fabio Grosso in panchina.

«Credo possa essere una scelta giusta, perché c'è bisogno di un allenatore che ricostruisca, che dia una linea chiara a questa squadra. Quando c'è un fallimento del genere hai bisogno di fare qualcosa di importante, i giocatori devono aver chiaro cosa fare in campo. Immagino possa strizzare l'occhio al settore giovanile e credo sia un aspetto importante. Poi molto dipenderà da cosa vuole fare la società. Dal tipo di investimento messo a budget. Io non mi aspetto una squadra che sia pronta già dal prossimo anno a tornare in Europa. Ma mi aspetto una squadra che diverta e se la giochi con tutti». Lo scrive La Nazione.