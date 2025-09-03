4 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:26

Amoruso: “La Fiorentina ha fatto un mercato da 7, la società ha intenzione di vincere nell’anno del centenario”

Mirko Carmignani

3 Settembre · 13:55

Aggiornamento: 3 Settembre 2025 · 13:55

L'ex difensore di Fiorentina e Bari ha detto il suo pensiero sul momento in casa Fiorentina dopo il mercato

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per commentare la chiusura del mercato e le spese viola: “La Fiorentina sta provando a vincere anche perché è l’anno del centenario ed è giusto provare a portare un trofeo in questo momento e la società non sta badando a spese anche se mi sarei aspettato un giocatore più carismatico nel mezzo rispetto a chi hai preso. Se è vero che hai cercato Kessié, allora mi sarei aspettato uno di quel profilo poi sarà il campo a dire la verità, ma il mercato è da 7.”

Prosegue: “La mancanza di un uomo del genere si può sopperire con il modulo e con i vari accoppiamenti tra i giocatori. Quello che bisogna dire è che questa squadra ha una qualità superiore alla media, poi per ora si è visto poco ma c’è da aspettare un po’ per via dei carichi di lavoro da smaltire e per la tenuta fisica. Anche l’allenatore dovrà capire se i giocatori che ha vanno bene per questo modulo oppure cambiare qualcosa.”

Sulle cessioni dei big: “Rispetto agli altri anni i big non volevano andarsene come Kean o Comuzzo. I giocatori hanno scelto di restare e questo ti fa capire che sono legati alla Fiorentina rispetto ad al passato è una cosa nuova, Firenze diventa un punto di partenza dove stare e crescere e non solo un passaggio e poi qua se giochi dando l’anima non vieni contestato.”

 

