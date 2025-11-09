9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:22

Amoruso: “La difesa della Fiorentina non funziona proprio, ci sono degli errori grossi che ci fanno prendere troppi gol”

9 Novembre

L'ex centrale della Fiorentina e del Bari ha commentato il pareggio pirotecnico di Marassi tra viola e Grifone

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore viola Lorenzo Amoruso per parlare del pareggio della Fiorentina a Genova di oggi pomeriggio per 2-2: “La Fiorentina ha problemi difensivi enormi perché commette delle disattenzioni clamorose che le hanno impedito addirittura di vincere perché sono sicuro che, senza questi sbagli, si poteva portare finalmente a casa la vittoria per la prima volta. Abbiamo preso 19 gol e sono troppi perché ora devi pensare a sistemare dietro per concedere molto meno di così, la Fiorentina è leggermente in crescita perché almeno oggi qualcosa siamo riusciti a vedere piuttosto che il niente visto finora. Abbiamo creato qualcosa in più e questo è positivo perché siamo la squadra che ha fatto meno di tutto il campionato a livello offensivo, bisogna ripartire da questo perché la situazione rimane difficile dato che resti ultimo, ma devi essere positivo.”

Prosegue: “La squadra è stata più accorta e delle manifatture sono migliorate rispetto alle ultime uscite, bisogna vedere le cose buone fatte perché ora devi fare punti e tra due settimane ci sarà la Juventus a Firenze e devi fare di tutto per portarla a casa. Vanoli avrà del tempo per lavorare con chi resta e può cominciare a imporre il suo timbro.”

