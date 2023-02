Corvino rivela: “Sono stato vicino alla Juventus e alla Roma dopo la quarta Champions con la Fiorentina”

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina adesso al Lecce, ha parlato a la Gazzetta del Mezzogiorno, queste le sue parole:

“Per mantenere fede agli impegni presi dove mi sentivo bene, ho rifiutato di lavorare per squadre che avrebbero lottato per vincerlo. Sono stato vicino a lavorare per Roma e Juventus. Accadde dopo la quarta qualificazione in Champions League con la Fiorentina, ma non mi va di parlare del mio passato.

Rinunciare al Lecce per la Champions? Ho lasciato due anni fa la Fiorentina e ho declinato altri inviti solo per il Lecce. Ribadisco quanto già detto in passato: questo sarà il mio ultimo volo.

Hjulmand preso a meno di 200mila euro, Strefezza a 450mila, Gendrey meno di 100mila. Baschirotto è stato pagato 250mila euro, Persson e Gonzalez gratis come Umtiti. Abbiamo fatto pochi mercati, ma in ognuno ci sono state idee importanti”.

