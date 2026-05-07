Corvino sottolinea: "Cessione di Vlahovic? Record storico per la Fiorentina"

"Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione al Verona non è frutto del caso"

Pantaleo Corvino ha così parlato di Dusan Vlahovic a Tuttosport: “Vlahovic è un pezzo di cuore, ma speravo tornasse più tardi (ride, ndr). Lo presi giovanissimo tra lo scetticismo generale, occupando uno slot da extracomunitario a Firenze. La sua cessione ha segnato un record storico per la Fiorentina. Gli infortuni lo hanno frenato, ma il gol su punizione contro il Verona non è frutto del caso: affinava quel colpo da ragazzino, quando lo vedevo allenarsi dalla mia finestra”.