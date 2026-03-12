Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”
Il dirigente del Lecce ed ex Fiorentina, Corvino, si sta preparando per il match contro il Napoli e come riportato sui profili social di Di Marzio, ha parlato così: “Se penso che lo scorso anno con 31...
A cura di Redazione Labaroviola
12 marzo 2026 12:12
Il dirigente del Lecce ed ex Fiorentina, Corvino, si sta preparando per il match contro il Napoli e come riportato sui profili social di Di Marzio, ha parlato così: “Se penso che lo scorso anno con 31 punti si otteneva la salvezza e ora con 27 punti sei in bilico mi vengono i brividi.
Napoli - Lecce? Una corazza contro un caccia. Considerando tutti gli infortuni, il terzo posto è come aver vinto lo scudetto.”