Corvino: “Oggi fare 31 punti come la passata stagione non basta e mi vengono i brividi solo a pensarlo.”

Il dirigente del Lecce ed ex Fiorentina, Corvino, si sta preparando per il match contro il Napoli e come riportato sui profili social di Di Marzio, ha parlato così: “Se penso che lo scorso anno con 31...

A cura di Redazione Labaroviola 12 marzo 2026 12:12

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