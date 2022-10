Corvino: “La Fiorentina arriverà arrabbiata a Lecce. È una sfida importante, possiamo superarli”

Durante un’intervista concessa a Piazza Giallorossa, Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce ed ex dirigente della Fiorentina, ha parlato del prossimo turno di campionato che vedrà i viola impegnati al Via del Mare: “Il prossimo match? La Fiorentina arriverà con tanta rabbia per la sconfitta per 0-4 contro la Lazio e sarà una sfida importante perché in caso di nostra vittoria potremo addirittura superarli”.