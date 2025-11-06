Corvino: "Mi dispiace vedere la Fiorentina così. Mi dispiace per i tifosi e la città a cui sono legatissimo"

Panteleo Corvino in collegamento a Sportitalia ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:"Sono molto dispiaciuto. Ho vissuto 10 anni a Firenze, mi dispiace tanto vedere la vio...

Panteleo Corvino in collegamento a Sportitalia ha parlato della situazione della Fiorentina, queste le sue parole:

"Sono molto dispiaciuto. Ho vissuto 10 anni a Firenze, mi dispiace tanto vedere la viola in difficoltà. Mi dispiace per la squadra, per la società e per la città. Mi dispiace molto per la sua tifoseria, sono molto legato alla città e ai suoi tifosi, per 10 anni mi hanno fatto sentire a casa. Per questo sono a Lecce, è la Firenze del Sud. Poi io penso che dopo la tempesta c'è sempre la quiete, per questo spero che la Fiorentina possa uscirne presto."