Corvino difende Vlahovic: “Critiche ingiuste, altro che flop, i numeri parlano per lui”

L’ex ds della Fiorentina, ospite a Sportitalia, prende posizione in difesa del centravanti della Juventus e ne esalta rendimento e potenziale

Pantaleo Corvino, l’uomo che portò Dusan Vlahovic in Italia vestendolo di viola, è tornato a parlare del centravanti serbo, oggi al centro di critiche e valutazioni controverse. Ospite negli studi di Sportitalia, l’attuale dirigente del Lecce ha voluto prendere le difese dell’attaccante della Juventus:

"Vlahovic l'ho portato alla Fiorentina, lo conosco bene e su di lui mi sono già espresso. Sul suo conto secondo me ultimamente si sono fatte valutazioni sbagliate, se uno vede le presenze e i gol fatti in una Juve che non è più quella dei 9 scudetti, sono circa 60 gol in neppure 150 partite. Io sinceramente tutta questa negatività di tifosi e parte degli addetti ai lavori non la condivido. La Juve non se ne dovrebbe privare, detto questo può stare in qualsiasi grande squadra, non lo dico io, lo dicono i numeri"