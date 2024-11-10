Corvino: "Pongracic è un grande giocatore, lo abbiamo ceduto a una squadra che lotta per la Champions"

L'ex direttore sportivo viola ed ora a Lecce è tornato sul trasferimento di Pongracic in estate alla Fiorentina

L'ex direttore sportivo viola ed ora al Lecce Pantaleo Corvino ha commentato l'esonero di Luca Gotti dopo il pareggio con l'Empoli ed è tornato sulla cessione di Pongracic: "Non mi piace esonerare gli allenatori, non sono assolutamente contento per quello che è successo perché Gotti è un gran professionista e ha fatto molto per noi. Non mi trovo bene in queste situazioni, però ne sono anche io un responsabile e devo prendere anche queste decisioni insieme alla società. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e dovremo essere bravi a correggere le nostre mancanze."

Su Pongracic: "Ho ceduto un grande giocatore, ma lo abbiamo sostituito benissimo. Pongracic è una mia scoperta come tanti nella mia carriera che mi ha permesso di arrivare in Champions. Lo abbiamo dato ad una grande squadra dopo averlo fatto crescere abbondantemente."

https://www.labaroviola.com/di-gennaro-kean-e-il-top-player-viola-pero-ha-bisogno-di-una-riserva-a-gennaio/276291/