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Corvino: "Pongracic è un grande giocatore, lo abbiamo ceduto a una squadra che lotta per la Champions"

L'ex direttore sportivo viola ed ora a Lecce è tornato sul trasferimento di Pongracic in estate alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2024 13:57
Corvino: "Pongracic è un grande giocatore, lo abbiamo ceduto a una squadra che lotta per la Champions" -
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L'ex direttore sportivo viola ed ora al Lecce Pantaleo Corvino ha commentato l'esonero di Luca Gotti dopo il pareggio con l'Empoli ed è tornato sulla cessione di Pongracic: "Non mi piace esonerare gli allenatori, non sono assolutamente contento per quello che è successo perché Gotti è un gran professionista e ha fatto molto per noi. Non mi trovo bene in queste situazioni, però ne sono anche io un responsabile e devo prendere anche queste decisioni insieme alla società. Abbiamo fatto le nostre valutazioni e dovremo essere bravi a correggere le nostre mancanze."

Su Pongracic: "Ho ceduto un grande giocatore, ma lo abbiamo sostituito benissimo. Pongracic è una mia scoperta come tanti nella mia carriera che mi ha permesso di arrivare in Champions. Lo abbiamo dato ad una grande squadra dopo averlo fatto crescere abbondantemente."

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