Corvino non ha dubbi: “Fiorentina? Si rialzerà. Ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale a Torino”

A Tuttosport Pantaleo Corvino ha parlato in vista di Fiorentina-Juve: “Mi dispiace per il momento che sta passando la Fiorentina, ma sono certo che si rialzeranno. Contro la Juve troverà nuovi stimoli. Io ricordo il 3-2 con gol di Osvaldo nel finale, a Torino: ho ancora negli occhi il settore ospiti in visibilio. Colpi fatti? Parto da Luca Toni e chiudo con Dusan Vlahovic, pur sapendo di fare un torto a tanti. Non devo dare consigli a nessuno. Ma di sicuro Dusan è forte, fortissimo: ce ne sono pochi come lui in giro per l’Europa”.