La Gazzetta dello Sport riporta: "Corvino ci prova per portare Marcelo al Lecce"

L'ex direttore sportivo viola ci prova per prendere uno dei laterali più forti del millennio ovvero l'ex Real

Un’indiscrezione clamorosa quella rilanciata da La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto viene riportato, infatti, Marcelo vuole tornare presto in campo (dopo essersi recentemente svincolato – lo scorso novembre – dai brasiliani della Fluminense) e avrebbe il desiderio di affrontare una prima esperienza in un club italiano, disputando l’ultima grande avventura europea in Serie A. Da qui nasce la notizia secondo la quale, nelle ultime settimane, l’entourage del 36enne ex Nazionale verdeoro ha bussato alle porte di diversi club di Serie A, per comprendere se ci fosse margine di apertura per una trattativa. Tra questi, un sondaggio è stato fatto anche nei confronti del Lecce, che ha già dimostrato nel recente passato interesse per profili di richiamo internazionale.

Marcelo si è dunque proposto al club salentino, dato che la dirigenza pugliese è alla ricerca di un giocatore capace di giocare sulla fascia (seppur su entrambe, in realtà) e metta a disposizione la propria esperienza per il tecnico Marco Giampaolo e per il fine di raggiungere la salvezza il prima possibile in questa stagione. Allo stato attuale dei fatti, l’operazione è complicata: al momento, infatti, non si è andati oltre un semplice scambio di informazioni, lasciando comunque spazio all’apertura di una potenziale trattativa in futuro (un affare reso complesso anche dati complessivi). Sarebbe un’opportunità affascinante per il Lecce, che già in passato aveva dato modo di acquisire stelle di caratura mondiale come Umtiti. Tutto, ovviamente, dipenderà dalle idee del direttore sportivo Pantaleo Corvino e dal suo progetto in questa sessione di mercato.

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