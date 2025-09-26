Il Lecce presenta la sua nuova casa, Corvino: " Sono tornato a Lecce a una condizione, investire in un centro sportivo".

L'ex dirigente della Fiorentina Panteleo Corvino soddisfatto nell'inaugurazione del nuovo centro sportivo del Lecce a Martignano.

Giornata importante per il Lecce che inaugura la sua nuova casa a Martignano. L'inaugurazione del centro sportivo della squadra pugliese rappresenta un evento importante per una squadra che milita in serie A da quattro stagioni consecutive.

Panteleo Corvino, ds sportivo del club ed ex dirigente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di TMW durante la cerimonia di inaugurazione della nuova casa del Lecce.

Ecco le parole del dirigente salentino:

"È un momento importante non solo per la società. Il centro sportivo è sinonimo di crescita e patrimonio societario. Mette l’area tecnica nelle condizioni di lavorare al meglio. Con il presidente siamo stati visionari. Quando mi ha chiamato era impensabile un obiettivo così grande. Quando sono tornato ho accettato a una condizione, quella di investire in un centro sportivo. Abbiamo rimesso in salute il Lecce, centrando risultati sportivi. Oggi, oltre al risultato sportivo, possiamo dire di essere riusciti anche a centrare la nostra visione relativa alle strutture. Dietro tutto questo ci sono sforzi e sacrifici da parte di area tecnica e società. Quando si crea una famiglia, la prima cosa da mettere su è una casa e questo è quello che abbiamo fatto. Una casa al momento piccola, che diventerà sempre più grande"