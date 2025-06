Corvino: “La scomparsa di Fiorita e Astori mi hanno segnato. Terza salvezza di fila obbiettivo storico”

Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa della stagiona appena trascorsa dal Lecce, ecco alcuni dei temi più importanti trattati: “Ogni anno per noi è molto difficile, è come un travaglio, ma siamo stati bravi e con una rosa temprata come la nostra si raggiunge l’obbiettivo. Partiamo sempre dietro agli altri, ma oggi siamo qui a raccontare la terza salvezza consecutiva del Lecce, un obbiettivo storico.”

Su Giampaolo: “Lo abbiamo voluto fortemente e lo abbiamo difeso anche nei momenti più tosti, come dopo la partita di Como. Sin dal principio siamo stati convinti che fosse l’uomo giusto per portare la barca in porto.”

Sulla scomparsa si Fiorita: “Quest’anno abbiamo perso Graziano Fiorita, una cosa traumatica che ha lasciato il segno a tutti noi. Non mancheremo di onorarlo, come abbiamo sempre fatto per tutti coloro che fanno parte della Famiglia Lecce. Ricordando Graziano mi torna anche in mente il dramma di Astori. Sono state due vicende veramente toste da affrontare.”