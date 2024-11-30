Corvino: “Se mi licenziarono i Della Valle? No, me ne andai per stare vicino a mia madre, era in coma, morì poco dopo”

Non mi ha mai licenziato nessuno

Pantaleo Corvino, attuale ds del Lecce, ha anche parlato dell’addio alla Fiorentina al Corriere dello Sport: “Se mi licenziarono i Della Valle? Non mi ha mai licenziato nessuno. Me ne andai a febbraio dopo la vittoria sull'Udinese per stare vicino a mia madre che era in coma e dopo pochi mesi sarebbe morta. Non la abbandonai un solo istante, è stato il momento più terribile della mia vita. Con lei fino all'ultimo respiro. A Firenze lasciai due anni e mezzo di contratto, la stessa cosa feci a Bologna quando mi dimisi”.

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