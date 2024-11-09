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Pedullà su Corvino: "Ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione. L'allenatore è importante come il portiere e l'attaccante"

Alfredo Pedullà nel suo account ufficiale di X ha postato una frase molto significativa su Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attuale DS del Lecce, che da poche ore ha esonerato Luca Go...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2024 15:00
Pedullà su Corvino: "Ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione. L'allenatore è importante come il portiere e l'attaccante" -
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Alfredo Pedullà nel suo account ufficiale di X ha postato una frase molto significativa su Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attuale DS del Lecce, che da poche ore ha esonerato Luca Gotti come mister dei salentini: "Corvino ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione, l'allenatore non è meno importante del portiere e del centravanti. Nei giorni scorsi c'erano stati contatti con Giampaolo e Iachini, nessuno con Liverani e Semplici". 

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