Pedullà su Corvino: "Ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione. L'allenatore è importante come il portiere e l'attaccante"

Alfredo Pedullà nel suo account ufficiale di X ha postato una frase molto significativa su Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attuale DS del Lecce, che da poche ore ha esonerato Luca Go...

Alfredo Pedullà nel suo account ufficiale di X ha postato una frase molto significativa su Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e attuale DS del Lecce, che da poche ore ha esonerato Luca Gotti come mister dei salentini: "Corvino ha sbagliato molte cose nell'ultima gestione, l'allenatore non è meno importante del portiere e del centravanti. Nei giorni scorsi c'erano stati contatti con Giampaolo e Iachini, nessuno con Liverani e Semplici".

https://www.labaroviola.com/kean-e-il-ritorno-al-passato-a-firenze-nel-2018-stese-la-fiorentina-di-pioli-con-una-doppietta/276177/