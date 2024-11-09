Kean e il ritorno al passato. A Firenze nel 2018 stese la Fiorentina di Pioli con una doppietta

In questi sei anni, tanta strada è stata percorsa dal neo attaccante viola, con esperienze internazionali e con squadre importanti come Psg e Juventus su tutte

Molti tifosi della Fiorentina sono ammaliati da Moise Kean che in questo avvio di campionato sta prendendo per mano la viola. Allo stesso tempo, per chi ha la memoria più lunga, si ricorderà di quanto l'ex attaccante di Juve, Psg, Hellas, abbia fatto arrabbiare i tifosi gigliati in un Fiorentina - Verona datato 28 gennaio 2018, con una doppietta da vero opportunista da area di rigore, che valse tre punti d'oro per la formazione di Fabio Pecchia, lasciando al palo la formazione gigliata allenata da Stefano Pioli. In questi sei anni, tanta strada è stata percorsa dal neo attaccante viola, con esperienze internazionali e con squadre importanti come Psg e Juventus su tutte. Ora è il momento di farsi valere a Firenze e di riportare la piazza dove merita, magari facendo sognare i supporter della Fiorentina con un'altra doppietta, questa volta però, dalla parte giusta.

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