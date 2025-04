Corvino contestato: “2005-2025 da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato. Prima i tuoi interessi e poi il risultato”

Durante la partita di questo pomeriggio tra Lecce e Como disputata al Via del Mare e finita 3-0 per i lombardi, il dirigente e direttore sportivo salentino Pantaleo Corvino, ex anche della Fiorentina, è stato duramente contestato dai tifosi leccesi con dei cori e uno striscione. Infatti, dopo 20 minuti dall’inizio la Curva Nord del Lecce ha mostrato uno striscione che criticava il suo operato: “2005-2025 Da Bojinov a Dorgu nulla è cambiato. Prima i tuoi interessi, poi il risultato“. Lo striscione che è rimasto sposto per diversi minuti di gioco è stato poi accompagnato dal corso «Corvino ascoltaci e non confonderci, il Lecce siamo noi e solamente noi». non è stato il solo perché prima di rimuovere il messaggio la Curva Nord ha intonato il coro: «Corvino vattene via», che sottolinea la rottura tra il settore più caldo del tifo giallorosso e il direttore dell’area tecnica. La protesta della Curva è stata fischiata dal resto dello stadio ancora solidale con il direttore pugliese.