Corvino: “Per Firenze e i Della Valle rinunciai a top club, arrivare terzi lì come uno scudetto”

Corvino Della Valle Fiorentina Lecce

L’ex direttore sportivo viola, oggi al Lecce, torna a parlare della sua esperienza a Firenze e analizza il momento difficile della Fiorentina

L’ex DS della Fiorentina, ora a Lecce, Pantaleo Corvino ospite degli studi si Sportitalia ha avuto modo di rilasciare qualche breve dichiarazione anche sulla difficile situazione che sta vivendo la società viola:

Ho vissuto 10 anni a Firenze e mi dispiace tanto vedere la Fiorentina in difficoltà, per la società, per la città e per la tifoseria a cui io sono molto legato. Mi hanno sempre fatto sentire a casa ed a Firenze ho dato tanto. Quando ero lì ho rinunciato anche a top club che lottavano per il vertice, perché ero legato alla famiglia Della Valle ed arrivare terzi e quarti a Firenze è stato come vincere lo scudetto”.

“Nella vita come nello sport dopo la tempesta c’è la quiete e spero che i viola ne possano uscire presto. Per noi domenica sono stati 3 punti preziosi. Abbiamo sofferto all’inizio del campionato, ora abbiamo equilibrio. Stiamo raccogliendo punti in un campionato difficile, rimanere in serie A è sempre più complicato“.

 

