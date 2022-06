Il giudizio di Corvino: “Jovic giocatore importante. Ma non è un goleador, il suo curriculum parla d’altro”

Pantaleo Corvino, direttore del Lecce ed ex dirigente viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare di Luka Jovic, obiettivo di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “È un calciatore importante, che in Bundesliga ha avuto un grande impatto attirando le attenzioni addirittura del Real Madrid. Non è un goleador, il suo curriculum parla d’altro, è però un calciatore offensivo e di supporto che ha grande dinamismo, grande corsa esplosiva. Un calciatore veramente importante”.