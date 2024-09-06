Minotti: "Pongracic è un difensore di lettura, manca di condizione ma la squadra non lo ha aiutato"

Il difensore croato in questo inizio di stagione sembra il lontano parente del calciatore attento e pulito ammirato a Lecce

L'ex difensore del Parma e della Nazionale Lorenzo Minotti ha rilasciato a Lady Radio alcune dichiarazioni sul momento complesso che sta vivendo Marin Pongracic:

“Se Pongracic è abituato a difendere a 4, ciò che cambia sono le consegne e può avere problemi come accaduto in questo inizio di stagione, quando si trova ad affrontare un attaccante in spazi larghi o sull’esterno e vengono così fuori i suoi limiti di velocità. Mi sembra più un giocatore di lettura. Lo scorso anno a Lecce ha fatto un campionato straordinario, quello visto finora è il fratello. Il suo fisico lo farà entrare in forma gradualmente, quando poi manca compattezza di squadra si fatica a far uscire le qualità. La Fiorentina attuale è stata tutto tranne che una squadra sul piano tattico e questo incide”.

“Pongracic mi sembra un ragazzo per bene e temo abbia subito la vicenda del trasferimento alla Fiorentina; era fatta al Rennes, lui non si è presentato per le visite e credo che se sei una persona di certi valori, e lui mi sembra esserlo, questa decisione gli ha tolto serenità. Deve un po’ ‘ripulirsi’ da questa situazione e uscirne, ha personalità e qualità ma è stato travolto da varie situazioni”.

Lo riporta www.calciolecce.it

L’Italia si ritrova al Parco dei Principi e domina la Francia, per Kean solo pochi minuti

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