Sentite Corvino: "Una trombata non fa mai male, nemmeno prima di una partita. Non ho rimpianti"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha ormai una carriera alle spalle. Intervistato da Il Messaggero ha parlato anche del suo passato e delle offerte che avrebbe potuto accetta...

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha ormai una carriera alle spalle. Intervistato da Il Messaggero ha parlato anche del suo passato e delle offerte che avrebbe potuto accettare, ma che ha rifiutato: "Ho perso dei treni importanti per mia scelta, ma non ho mai sentito di tradire chi mi ha dato fiducia. Non ho rimpianti. Ho realizzato i miei sogni".

Corvino poi rivela anche di essere abbastanza amico dei suoi calciatori e risponde così quando gli viene chiesto se autorizza i propri tesserati a praticare del sesso prima di una gara: "Guardi, una trombata non fa mai male... Io quando posso partecipo alla vita degli atleti, ma sono principalmente un manager". Corvino parla poi della sua sconfinata passione per il calcio, che si riflette anche su aspetti di vita quotidiana, che lo portano addirittura a pensare questo: "Voglio morire in pista. Va bene anche su una tribuna o in un ufficio. In realtà ogni giorno penso di lasciare. Del resto ho fatto 1800 partite dalla terza Categoria alla Champions. Ma poi ogni mattina ricomincio più carico".

Infine rivela un particolare su Vlahovic: "Mi avevano detto che non era pronto, ma appena vidi giocare Dusan non me ne andai finché non lo presi. Per un milione e mezzo...". Lo riporta Tuttomercatoweb