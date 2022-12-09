Sentite Corvino: "Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve ma mai al top della condizione"

Corvino parla del trasferimento di Vlahovic alla Juve

Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: "Credo stia pagando più le difficoltà fisiche e atletiche che le pressioni. Bisogna guardare la storia nella sua complessità. Dusan purtroppo è passato dalla Fiorentina alla Juventus e poi alla nazionale, ma non è mai stato al meglio della condizione. Ho visto un periodo in cui è stato fermo per affaticamento pubalgico. Nessun calciatore, se non sta bene, può esprimere la sua potenzialità. Anche ai mondiali si è visto, non poteva fare la differenza non essendo al top. Come non la poteva fare alla Juventus dove comunque, pur avendo problematiche fisiche, ha avuto un buono score".

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