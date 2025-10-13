Corvino rivendica la cessione di Pongracic alla Fiorentina: “Fondamentale per la crescita del Lecce”

L’ex ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è tornato sulle cessioni del suo attuale club, ricordando anche quella di Pongracic

L’ex direttore sportivo della Fiorentina, oggi del Lecce, ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno delle cessioni record della società salentina sul mercato, rivendicando, tra le altre, anche quella di Pongracic proprio alla Fiorentina:

«Indicarne uno sarebbe riduttivo. Cifre alla mano, la cessione di Dorgu è stata la più importante della storia del club perché ha fruttato oltre trenta milioni di euro. Ma operazioni come quelle di Hjulmand, Pongracic, Gendrey e Krstovic rappresentano ulteriori tasselli fondamentali per la crescita dell’U.S. Lecce. Come del resto lo sono state, nel precedente periodo vissuto con la società giallorossa, quelle relative a Bojinov, Vucinic, Pellè, Chevanton, Ledesma, Cassetti ed altri».