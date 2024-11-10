Champions League ed orgoglio, contro il Verona torna la "Fiorentina 1"

La Fiorentina riaccende il motore turbo del campionato

Dopo l'incidente di percorso di Nicosia, la Fiorentina riaccende il motore turbo del campionato e rimanda ai box quello imballato dell'ultima uscita in Conference League. Palladino va in cerca della sesta vittoria consecutiva in campionato con 1l ritorno alla "Fiorentina 1", quella che finisce per nascondere le imperfezioni del turnover. Ma anche che, fino ad oggi, ha fatto stazionare la Fiorentina in quel bellissimo limbo tra Europa e Champions League. Adesso l'ambizione, parola ampiamente abusata, è quella di salire definitivamente, o almeno in modo molto indicativo, sul treno dell'altissima classifica, un sogno che i titolari di questa squadra hanno dimostrato di poter provare a puntare.

Per alimentare il sogno Champions di mezzo c'è il Verona, squadra che non vive la gara del Franchi con l'ossessione del risultato e proprio per questo da non sottovalutare. Quella di oggi rischia di essere una copia della sfida di domenica scorsa a Torino e proprio per questo Palladino sembra deciso a riproporre in blocco gli undici scelti per battere i granata. Poi ci sarà la sosta, e tra poco più di un mese e mezzo ci sarà di nuovo il mercato. Sarà l'occasione di correggere alcune situazioni tattiche senza trascurare un'occhiata ai bilanci. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/cataldi-ancora-ai-box-nonostante-i-progressi-si-e-preferito-non-rischiarlo-tornera-in-campo-dopo-la-sosta/276267/