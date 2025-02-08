Gosens: “Champions? Se fissi questo obiettivo passi dalla voglia di vincere all’obbligo”

Champions? Ora sarebbe sbagliato parlarne

Robin Gosens nell’intervista uscita oggi su La Gazzetta dello Sport, ha toccato diversi temi e si è soffermato anche su quello che potrebbe essere un obiettivo della Fiorentina: “Champions? Ho avuto la fortuna di poterla giocare, alza il livello. Ma ora sarebbe sbagliato parlarne: se fissi un obiettivo così importante, passi dalla voglia di vincere all'obbligo".

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