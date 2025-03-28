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Palladino: "Champions o Conference? Sono ambizioso, non scelgo. Obiettivi fissati nello spogliatoio"

Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato, dove la sua Fiorentina affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. A proposito degli obiettiv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2025 16:30
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Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno di campionato, dove la sua Fiorentina affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. A proposito degli obiettivi, il tecnico ha detto:

"Se credo alla Champions? Io credo nel lavoro, nella crescita, la squadra sta facendo un grande lavoro e questo mi dà grande fiducia, stiamo continuando a crescere. Abbiamo fissato degli obiettivi all’interno dello spogliatoio, lo ha voluto fare la squadra ma rimane dentro lo spogliatoio. Noi vogliamo fare un grandissimo fine di stagione. Champions o Conference? Io sono ambizioso, comunque mi piacerebbe anche andare in fondo alla Conference".

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