Chelsea avanti sulla Fiorentina, gol stupendo di Spence
Si porta in vantaggio il Chelsea nella gara di ritorno contro la Fiorentina al Franchi. Dopo una respinta della difesa viola è la Spence..
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 19:40
Si porta in vantaggio il Chelsea nella gara di ritorno contro la Fiorentina al Franchi. Dopo una respinta della difesa viola è la Spence a ricevere al limite e calciare. Il pallone prende una traiettoria impossibile per il numero 1 della Fiorentina che puó solo accompagnare la palla con lo sguardo verso l'incrocio.