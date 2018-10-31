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Chelsea avanti sulla Fiorentina, gol stupendo di Spence

Si porta in vantaggio il Chelsea nella gara di ritorno contro la Fiorentina al Franchi. Dopo una respinta della difesa viola è la Spence..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 19:40
Chelsea avanti sulla Fiorentina, gol stupendo di Spence -
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Si porta in vantaggio il Chelsea nella gara di ritorno contro la Fiorentina al Franchi. Dopo una respinta della difesa viola è la Spence a ricevere al limite e calciare. Il pallone prende una traiettoria impossibile per il numero 1 della Fiorentina che puó solo accompagnare la palla con lo sguardo verso l'incrocio.

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