Corriere Fiorentino: “Pioli ha dichiarato che l’obiettivo è riportare la Fiorentina in Champions”

Durante la conferenza stampa Pioli ha fatto una valutazione consapevole e coerente della rosa a disposizione: “Al 70% la squadra è completa, e dopo le amichevoli in Inghilterra avremo le idee più chiare. Non voglio un gruppo troppo ampio: l’ideale sarebbe avere ogni ruolo coperto con due giocatori dello stesso livello”. L’obiettivo, condiviso con la società e il presidente Commisso, è quello di lavorare a medio-lungo termine in un progetto di tre anni.

E il tecnico viola non si è nascosto in merito all’aspirazione desiderata: vincere un trofeo e tornare in Champions. Un monito alle altre squadre e in particolare ad Allegri che, in recenti dichiarazioni, aveva escluso la Fiorentina dalla corsa Champions. “Le distanze si sono assottigliate là in alto: otto-nove squadre sono tutte lì e bastano pochi punti per ritrovarsi dalla Champions a una stagione senza Europa. Per la Fiorentina c’è la possibilità e lo spazio di inserirsi, ma saranno i dettagli e i particolari a fare la differenza”. Lo riporta il Corriere Fiorentino.