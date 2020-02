Al termine della partita persa dai bianconeri 1-0 contro il Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha parlato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, queste le sue parole:

“Solita Juve? Mi sembra troppo. Nel primo tempo non era la solita, era molto peggio. Solito approccio che ogni tanto ci succede senza venire a capo delle motivazioni, anche il problema della palla mossa lentamente si verifica ancora e faccio fatica a far passare questo concetto alla squadra. Meglio nella ripresa, un po’ poco per una partita di Champions. La situazione va messa a posto complessivamente. Se muoviamo la palla così lentamente è difficile. In fase difensiva pensavo di concedere anche di più. Ma per un ottavo di Champions abbiamo fatto poco. In Italia avremmo avuto due rigori, uno su Ronaldo e uno su Dyvala. In Europa c’è un metro diverso e ci dobbiamo adeguare”.