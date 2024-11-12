La Champions per la Fiorentina adesso è possibile. Gennaio sarà un momento chiave
Il prossimo periodo sarà cruciale per la Fiorentina
La Fiorentina di Palladino ha vissuto un mese di successo, culminato in una serie di vittorie, tra cui il 6-0 sul Lecce e il 5-1 sulla Roma, portandosi a un passo dalla vetta della classifica. Il gruppo solido e l'efficacia di Kean in attacco, insieme alla difesa ben organizzata, fanno sognare i tifosi il ritorno in Champions League. Con 25 punti in 12 partite e una media di 2,08 punti per gara, la Fiorentina è sulla buona strada per assicurarsi il quarto posto, che negli ultimi anni è stato raggiunto con circa 70 punti.
Il prossimo periodo sarà cruciale: la Fiorentina affronterà un calendario serrato con campionato, Conference League e Coppa Italia, obbligando Palladino a gestire bene le energie della rosa. Nonostante alcuni giocatori chiave, come Bove e Kean, abbiano mostrato segni di stanchezza, la squadra resta competitiva negli scontri diretti, avendo già battuto squadre come Lazio, Milan e Roma.
Gennaio rappresenterà un momento chiave per la Fiorentina, che potrebbe intervenire sul mercato alla ricerca di rinforzi, inclusa una riserva per Kean. La squadra punta a sfruttare al massimo questa occasione e continuare a competere ai massimi livelli del campionato e nelle coppe. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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