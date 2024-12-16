Campanello d’allarme per la Fiorentina che resta però in piena corsa per la Champions 

La giornata ieri è iniziata male per la Fiorentina...

La giornata è iniziata male per la Fiorentina, scossa dalla notizia della scomparsa della madre di Palladino, e si è conclusa con una pesante sconfitta contro il Bologna, dell'ex Vincenzo Italiano. Nonostante la delusione per la mancata occasione di ottenere il record di nove vittorie consecutive in Serie A e il calo evidente nel secondo tempo, la Fiorentina rimane ben posizionata in classifica e in piena corsa per la Champions League.

La partita, equilibrata e intensa, ha visto un buon avvio della Fiorentina, con Gudmundsson vicino al gol, ma anche momenti di battaglia a centrocampo e pochi spazi. Nel secondo tempo, un palo di Castro e le parate di De Gea hanno mantenuto vivo il match fino al gol di Odgaard e l'errore clamoroso di Holm per il possibile 2-0. La Fiorentina, in calo fisico, ha però reagito nel finale, dimostrando il carattere di una squadra che non si arrende. Nonostante la sconfitta, resta l'ottimismo per il cammino futuro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-destabilizzata-solo-il-bologna-in-campo-nel-secondo-tempo-rossoblu-in-cattedra/281039/