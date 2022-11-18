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Barone lancia l'obiettivo della Fiorentina: "Arrivare in Champions per aumentare gli introiti"

Investire in Italia? Realtà difficile, non bastano i soldi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2022 10:14
Barone lancia l'obiettivo della Fiorentina: "Arrivare in Champions per aumentare gli introiti" -
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Barone lancia l'obiettivo della Fiorentina: "Arrivare in Champions per aumentare gli introiti"

Joe Barone ha così parlato a La Nazione: Pensavate di avere tutti questi problemi a venire a investire in Italia? «Ci siamo sbattuti contro una realtà difficile. Non bastano i soldi». E per aumentare gli introiti della Fiorentina come pensate di fare? «Arrivare in Champions League, giocare in Europa». Cosa rappresenta la squadra e questo mega parco? «La Fiorentina fa parte della nostra vita, è uno stile di vita, una cosa a cui a Firenze si pensa ogni giorno».

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