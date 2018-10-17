Formazioni Womens, out Clelland, Mauro ancora in attacco
Le formazioni ufficiali di Chelsea-Fiorentina Womens, gara valida per la Champions League. Clelland out, ancora Mauro in attacco
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 20:00
Le formazioni ufficiali di Chelsea-Fiorentina Womens, gara valida per la Champions League
Chelsea (4-3-3): Lindahl; Bright, Ericsson, Riley, Blundell; Ingle, Cuthbert, Carney; England, Bachmann, Kirby.
A disposizione: Telford, Carter, Ji, Engman, Andersson, Cooper, Spence.
Allenatore: Emma Hayes.
Fiorentina (3-5-1-1): Ohrstrom; Agard, Jaques, Tortelli; Guagni, Vigilucci, Breitner, Parisi, Philtjens; Kongouli; Mauro.
A disposizione: Fedele, Adami, Bonetti, Ripamonti, Caccamo, Clelland, Fusini.
Allenatore: Antonio Cincotta.