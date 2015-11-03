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Notizie Womens Fiorentina

Svolta storica per le ragazze del calcio, il governo le ha rese professioniste, come gli uomini. Ecco la manovra di legge

11 dicembre 2019 18:47

Brutto episodio di inciviltà a Firenze, rivolte pesanti offese sessite alla calciatrice della Juventus

25 novembre 2018 19:39

Raddoppia il Chelsea con Kirby su assist di Carney, ora servirà un miracolo per le viola

31 ottobre 2018 19:54

Il muro Öhrström non basta, la Fiorentina cade 1-0 in casa del Chelsea. Al Franchi..

17 ottobre 2018 22:12

Formazioni Womens, out Clelland, Mauro ancora in attacco

17 ottobre 2018 20:00

FORM.UFFICIALI SUPERCOPPA, GUAGNI COMANDA LA DIFESA, MAURO PER SPAVENTARE LE ZEBRE

13 ottobre 2018 19:52

Women's Champions, il Chelsea regala biglietti a chi seguirà la partita in trasferta

05 ottobre 2018 17:59

Fiorentina Women's, ecco quando si giocherà in Champions contro il Chelsea

03 ottobre 2018 16:43

Dopo la Coppa Italia arriva la qualificazione in Champions. Fiorentina Women's inarrestabile

17 giugno 2018 10:56

La Fiorentina Women's guarda al futuro. Oggi spareggio Champions, domani un mercato da scudetto..

16 giugno 2018 10:30

ACF WOMEN'S, Zazzera e Ohrstrom rinnovano il contratto

08 giugno 2018 19:18

Fiorentina Women's, due nuovi acquisti. Una inglese ed una francese per attacco e difesa...

19 settembre 2017 16:22

Fiorentina Women's super: 0-9 a Cuneo, ma vince anche il Brescia

29 aprile 2017 17:31

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