Fiorentina Women's, due nuovi acquisti. Una inglese ed una francese per attacco e difesa...

La Fiorentina Women's mette a segno due colpi: uno in difesa ed uno in attacco. Si tratta di Ellie Brazil e Océane Daniel. La Uefa ha dato l'ok al trasferimento in maglia viola, per la prossima stagio...

La Fiorentina Women's mette a segno due colpi: uno in difesa ed uno in attacco. Si tratta di Ellie Brazil e Océane Daniel. La Uefa ha dato l'ok al trasferimento in maglia viola, per la prossima stagione.

Ellie Brazil, attaccante inglese classe 1999, è cresciuta nel Derby County Academy e arriva dal Birmingham City. Negli ultimi Europei U19 si è resa protagonista con la Nazionale Inglese, mostrano il suo talento al pubblico europeo.

Océane Daniel, difensore francese classe 1997, arriva dal Rodez dove ha giocato la massima divisione del Campionato Francese. Di formazione Paris Saint-Germain, la giovane nata a Dieppe arriva a rinforzare il reparto arretrato.