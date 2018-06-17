Dopo la Coppa Italia arriva la qualificazione in Champions. Fiorentina Women's inarrestabile

Sulle pagine del quotidiano Il Corriere Fiorentino troviamo la celebrazione della Fiorentina Women's, che ieri pomeriggio, grazie al 3-0 ottenuto ad Abano Terme..

Sulle pagine del quotidiano Il Corriere Fiorentino troviamo la celebrazione della Fiorentina Women's, che ieri pomeriggio, grazie al 3-0 ottenuto ad Abano Terme nello spareggio contro il Tavagnacco, è tornata per il secondo anno consecutivo in Champions League. Le viola anche quest’anno riescono nell’impresa di centrare due degli obiettivi prefissati: vincere la Coppa Italia e tornare in Europa. E poco importa se uno dei due traguardi è stato raggiunto grazie all’opportunità di giocare uno spareggio. Quello che conta è che le ragazze viola siano state in grado di farsi trovare pronte davanti a un Tavagnacco che in campionato ha ottenuto 4 punti nella doppia sfida contro Guagni e compagne.